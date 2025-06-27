Названа дата выхода улучшенного издания Senua's Saga: Hellblade 2

Названа дата выхода улучшенного издания игры Senua's Saga: Hellblade 2
Компании Microsoft и Ninja Theory перевыпустят свою прошлогоднюю игру Senua's Saga: Hellblade 2 в виде Enhanced-издания 12 августа.
По этому поводу авторы опубликовали свежий трейлер.
Улучшенная версия в обозначенную дату также выйдет на консолях PlayStation 5, ранее она была доступна только на ПК и Xbox Series X/S.
Среди нововведений создатели выделяют: расширенный фото-режим, комментарии разработчиков, 60 FPS в режиме производительности и дополнительный режим испытаний.
Сюжет проекта рассказывает о воительнице Сенуа, преодолевающей немало испытаний в Исландии эпохи викингов.
С релиза пользовательский рейтинг сиквела в Steam составляет 87% на основе 6,5 тыс. отзывов от геймеров.