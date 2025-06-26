Сколько игроков могут присоединиться к лобби в Peak?

Инди-хит Peak про мультяшных скалолазов — кооперативная игра от и до, поэтому перед покупкой важно понимать, сколько друзей поместятся в одном лобби. Портал PC Gamer рассказал, на какое количество игроков рассчитана Peak и как приглашать друзей в игру.

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Максимум игроков в Peak

Peak поддерживает кооперативные сессии на четырех игроков, но для игры, на самом деле, не нужна полная группа. По факту, каждый биом можно пройти в одиночку, хоть это и будет достаточно сложно. Игра с товарищами делает некоторые механики и препятствия проще: например, если вы карабкаетесь в тропиках и заметили, что получаете урон от яда, то друг может отцепить от вас клеща.

Как приглашать друзей в игру

Загрузившись в аэропорте в самом начале игры, вы найдете панель прямо перед лифтом — этот «киоск» довольно сложно пропустить. Подойдите к нему, нажмите E, и на экране появится ваш список друзей в Steam. Выберите, кому отправить приглашения, и они должны присоединиться без проблем.

Присоединяться к играм друзей можно и прямо через оверлей Steam, но только если они не отправились в экспедицию. Помните — войти в игру можно, только если хост находится в аэропорте. Иначе группе придется ждать новой экспедиции.