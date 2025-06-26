На Xbox Series стала доступна предзагрузка GTA VI

В цифровом магазине Xbox Store появилась официальная страница Grand Theft Auto VI и возможность запустить предзагрузку игры, несмотря на то, что релиз запланирован только на май 2026 года. Об этом сообщает «Игромания».

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После публикации второго трейлера GTA VI и запуска страницы игры в PlayStation Store, аналогичный раздел стал доступен и в экосистеме Microsoft. Помимо базовой информации и скриншотов, пользователи обнаружили возможность добавить игру в список желаемого. Однако через мобильное приложение Xbox также можно было запустить установку части игры на 328 Мб.

Rockstar ситуацию не прокомментировала, однако запуск игры невозможен — при попытке запуска появляется ошибка. Вероятнее всего, файл представляет собой «заглушку», предназначенную для последующей полноценной предзагрузки.

Официальный релиз GTA VI назначен на 26 мая 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Согласно последним заявлениям главы издателя Take-Two Interactive, повторный перенос выхода более не планируется.

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