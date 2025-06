Игровое направление Netflix сталкивается с трудностями. В июле сервис удалит более 20 игр, включая популярные Hades и все три части Monument Valley. Это происходит после закрытия их крупной игровой студии в октябре прошлого года.

© Ferra.ru

Вот некоторые из игр, которые скоро исчезнут из каталога Netflix:

Hades (только на iOS) Monument Valley 1, 2 и 3 Death’s Door Katana ZERO LEGO Legacy The Case of the Golden Idol Carmen Sandiego Battleship CoComelon: Play with JJ и другие

Последний день для каждой игры отличается. Например, в Hades можно будет играть только до 1 июля, а в Death’s Door — до 14 июля. Узнать точные даты можно в мобильном приложении Netflix.

Кроме того, Netflix также сократил количество интерактивного контента — с 24 проектов до 4. Тот самый интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch уже недоступен — был удалён 12 мая.