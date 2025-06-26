GeForce RTX 5070 продают на 10 000 рублей дешевле рекомендованной цены

Сегмент высокопроизводительных видеокарт переживает заметное удешевление — рынок отреагировал новым снижением стоимости GeForce RTX 5070, в том числе в Японии, где ранее сохранялась особенно высокая цена. Об этом сообщает портал WCCFTech.

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Изначально GeForce RTX 5070 предлагалась в Японии по цене 108 800 иен (около 58,6 тыс. руб.), что значительно превышало розничную стоимость в США. При этом дефицит на японском рынке осложнял покупку даже по завышенной цене. Однако ситуация начала меняться: в розничной сети PC Koubou модель Gainward GeForce RTX 5070 Python III теперь предлагается за 89 980 иен (около 48,5 тыс. руб.). Примечательно, что это 20 000 иен (около 10,7 тыс. руб.) ниже рекомендованной цены. Это минимальный зафиксированный уровень стоимости с момента выхода модели на японский рынок.

Аналогичное снижение наблюдается и у других продавцов. На Amazon Japan видеокарта MSI RTX 5070 Ventus 2X OC предлагается за 99 800 иен.

В США цена на GeForce RTX 5070 стабилизировалась на уровне $600 (около 46,9 тыс. руб.), о чем свидетельствуют данные с торговых площадок Amazon и Newegg. В Европе, согласно агрегатору цен Geizhals, с марта текущего года стоимость видеокарты упала с €900 до приблизительно €550 (от 81,9 до 50 тыс. руб.).

Удешевление указывает на выравнивание цен по регионам и может свидетельствовать о смягчении дефицита и нормализации спроса в сегменте графических ускорителей.

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