Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел пятый патч с поддержкой модов

Студия GSC Game World выпустила пятый крупный патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Обновление 1.5 уже доступно на ПК и Xbox Series X/S.

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Разработчики добавили инструменты для моддинга ZoneKit — теперь у игроков появилась возможность создавать свои модификации. В игре также появился сбор трофеев с мутантов.

С новым патчем в S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось ещё два вида оружия — трёхлинейная винтовка и пистолет «Кора». Изменилась и перезарядка — теперь после прерванной анимации можно продолжить заряжать своё оружие с того же места. Увеличили также окно схрона в меню инвентаря.

Создатели игры продолжили улучшать систему A-Life — теперь поведение различается у всех ботов, а не только у тех, которых видит игрок. В S.T.A.L.K.E.R. 2 также добавили новый вид аномалий — водяной электровихрь.