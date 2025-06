Подписчики PlayStation Plus могут бесплатно получить Diablo IV и еще две игры

Компания Sony анонсировала июльскую раздачу игр для пользователей базового тарифа PlayStation Plus Essential. Заявление появилось в блоге PlayStation.

С 1 июля подписчики всех тарифов PS Plus смогут бесплатно добавить в свою библиотеку три игры: Diablo IV, The King of Fighters XV и Jusant. Раздача продлится до августа. Добавив игру в свою библиотеку, пользователи смогут играть даже по истечению акции, но при условии наличия активной подписки любого уровня.

Diablo IV — это action/RPG от Blizzard Entertainment, продолжение популярной серии, вышедшее в 2023 году.

The King of Fighters XV — файтинг 2022 года, пятнадцатая часть культовой серии. Третья игра в раздаче — Jusant, медитативная экшен-головоломка о скалолазании от французской студии Don't Nod, выпущенная в 2023 году.

Эта акция приурочена к 15-летию PS Plus. В честь этого события Sony также сообщила, что подписчики тарифов PS Plus Premium и Deluxe смогут загрузить пробные версии игр WWE 2K25 и Monster Hunter Wilds. Для всех пользователей сервиса с 27 по 29 июня пройдет специальная распродажа в PS Store.

