Ученые назвали, в чем польза видеоигр

Исследование, опубликованное в International Journal of Psychophysiology, обнаружило, что во время игры в видеоигру A Plague Tale: Requiem снижались физиологические показатели стресса, независимо от сыгранного эпизода. При этом при самооценке участники, игравшие в жестокие сцены, описывали себя более напряженными и агрессивными. Тогда как те, кто играл в мирные сцены, чувствовали себя более расслабленными.

© Naukatv.ru

По оценкам, сегодня более 3 миллиардов людей по всему миру играют в видеоигры. Игры предоставляют возможность уйти от повседневной жизни и отдохнуть. Игры также могут дать чувство достижения и контроля, что помогает справиться с тревогой. Тем не менее, чрезмерное увлечение играми может повышать стресс, если игры мешают сну, отношениям или рабочим обязанностям.

В недавнем исследовании приняли участие 82 человека в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст 23 года), из которых 42 были женщины. Все они играли в видеоигры до исследования, в среднем по 4-5 часов в неделю. Уровень стресса ученые измеряли с помощью электрокардиограммы и анализа слюны, для оценки самовосприятия испытуемые заполняли анкеты.

Результаты показали, что, несмотря на ощущение увеличение стресса у группы, игравшей жестокие сцены, на самом деле физиологически уровень стресса уменьшался у всех. наблюдалось в обеих группах.

Авторы отмечают, что работа открывает путь для терапевтического смягчения стресса. Однако они признают, что исследование проводилось только на примере одной конкретной игры и среди любителей такого времяпрепровождения.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram