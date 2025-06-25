В EA Sports FC 26 добавят Ибрагимовича, Роббена, Тотти и других легенд футбола

Уже совсем скоро состоится анонс EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов от Electronic Arts. Сейчас новинка уже участвует в закрытых тестированиях, и датамайнеры начали делиться новостями о новых футболистах, которые появятся в игре.

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Так, в FC 26 добавят более 10 новых кумиров, среди которых недавно ушедшие на пенсию звёзды футбола. В будущем проекте нас ждут Златан Ибрагимович, Арьен Роббен, Андрес Иньеста, Тони Кроос, а также итальянские легенды — Франческо Тотти и Джорджо Кьеллини.

Каких легенд футбола добавят в EA Sports FC 26

Златан Ибрагимович

Арьен Роббен

Андрес Иньеста

Марсело

Тони Кроос

Джорджо Кьеллини

Франческо Тотти

Оливер Кан

Алекс Морган.

Большой анонс EA Sports FC 26 состоится в июле — тогда разработчики и поделятся всеми подробностями игры. Продажи футбольного симулятора стартуют уже в конце сентября.