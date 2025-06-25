В футбольную аркаду Rematch сыграли более 3 млн человек

Студия Sloclap сообщила, что аудитория футбольной аркадной игры Rematch превысила 3 млн человек. На достижение этого результата ушло меньше недели.

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Важно отметить, что Rematch с релиза доступна в Game Pass, поэтому аудитория выросла в том числе благодаря этому. И всё же игру покупают, даже несмотря на наличие в подписке. На днях сообщалось, что продажи аркады (то есть без учёта подписок) составили миллион копий, что довольно сильно впечатляет.

Игра представляет собой футбольную аркаду от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект доступен на PS5, Xbox Series и ПК. В российском Steam игра стоит 1399 рублей.