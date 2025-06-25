Чем Death Stranding 2 лучше первой части?

Первая Death Stranding была необычной, но глубоко неидеальной игрой, полной спорных решений и огрехов, тративших время игрока понапрасну. К счастью, сиквел исправил многие ошибки оригинального релиза: как крупные, так и незначительные. Портал PC Gamer рассказал о мелких нововведениях, которые делают Death Stranding 2 приятнее предшественницы.

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Шорткаты для грузов

Да, в Death Stranding 2 наконец появилось удобное радиальное меню и горячие клавиши для манипуляции грузами. Долгое нажатие на «вверх» на крестовине открывает доступ к куче удобных действий, в том числе к автоматической сортировке грузов. Теперь сбалансировать нагрузку Сэма можно за три секунды, не открывая тетрис-меню. Кроме того, горячими клавишами можно сбрасывать посылки и материалы.

Кобура для оружия

В Death Stranding всегда были пистолеты, но теперь у Сэма есть специальное снаряжение для их хранения. По аналогии с сумкой для гранат, кобура означает, что оружие всегда под рукой, и его не нужно встраивать в разгрузку как отдельную посылку. Так игра недвусмысленно намекает, что ввязываться в бои и скрытные сегменты придется чаще.

Симуляция маршрута

Рисовать линии на карте теперь гораздо удобнее, чем раньше. Планировщик маршрутов получил апгрейд, автоматически подсвечивающий возможные угрозы, вроде глубоких рек, патрулей бандитов и БТ. Инструмент для симуляции маршрутов также интегрировали в меню подготовки перед приемом заказа, и теперь игра показывает информацию о пути. Дистанцию, перемены высоты, объем угроз и общий уровень риска. Отныне планировка и впрямь похожа на что-то из реальности.

Кепки можно носить козырьком назад

Death Stranding 2 наконец позволила Норману Ридусу сыграть роль, для которой он был рожден — отец-одиночка, который любит носить кепки козырьком назад. Причем поменять положение кепки можно прямо в реальном времени через радиальное меню.

Отгрузка рюкзака

Игра позволяет снять с Сэма рюкзак, что очень полезно, если игрок собирается войти в опасное место — например, лагерь бандитов. Пистолет, винтовка и гранаты по-прежнему останутся при курьере благодаря кобурам и подсумку, поэтому возможность отцепить рюкзак, по сути, дает способность перейти в «режим скрытности».

Опциональная экспозиция

NPC в Death Stranding обожали тратить время игрока на болтовню, о которой он не спрашивал, но в сиквеле дополнительная экспозиция во многом опциональна. Об определенных вещах можно спрашивать при желании, если вы хотите узнать больше о мире игры или некоторых других явлениях.

Упрощенная переработка предметов

Переработка предметов и ресурсов тоже тратит меньше времени. Каждый раз, когда Сэм прибывает в точку, где можно заняться переработкой, эта опция показывается в контекстном меню перемещения предмета. Мелочь, но приятно.

Посты вместо электронных писем

Переписки между персонажами в первой Death Stranding были забавными и иногда полезными, но слишком уж длинными. Поэтому в продолжении игрок может читать не огромные полотна текста, а короткие посты в соцсетях, которые появляются в реальном времени. Там публикуются и подсказки от друзей, и фотографии, сделанные самим игроком в фото-режиме.