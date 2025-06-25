Microsoft в четвертый раз за полтора года проведет сокращения в Xbox

Microsoft готовится к проведению очередного раунда масштабных сокращений в своем игровом подразделении Xbox. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, реструктуризация затронет значительное количество сотрудников подразделения Xbox и начнется на следующей неделе — в период с 30 июня по 6 июля.

Официальных комментариев от Microsoft по данной ситуации не было. Предстоящие увольнения станут уже четвертой крупной волной сокращений в игровом направлении компании за последние 18 месяцев. Ранее Microsoft уже провела три раунда оптимизации штата и закрыла ряд внутренних студий, включая Arkane Austin и Tango Gameworks.

На фоне завершения сделки по приобретению Activision Blizzard стоимостью $69 млрд руководство корпорации усилило требования к эффективности и рентабельности игрового подразделения. В рамках текущей реструктуризации не исключается возможность новых закрытий внутренних игровых студий, однако окончательные решения по этому вопросу пока неизвестны.

Ранее была представлена гарнитура виртуальной реальности под брендом Xbox.