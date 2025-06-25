Новая RTX 5090 DD для Китая получит 24 ГБ GDDR7

NVIDIA готовит к выпуску новую версию видеокарты RTX 5090 с приставкой DD, предназначенную исключительно для китайского рынка.

Согласно утечкам от азиатских источников, модель RTX 5090 DD сохранит ключевые параметры RTX 5090 и 5090D, включая 21 760 ядер CUDA и TDP на уровне 575 Вт. Однако объём видеопамяти будет снижен до 24 ГБ GDDR7 — вместо 32 ГБ у полной версии.

Память будет работать на скорости 28 Гбит/с с 384-битной шиной, что по-прежнему обеспечивает высокую пропускную способность, несмотря на сокращение объема.

Источники сообщают, что видеокарта будет выпущена в августе. Такой срок обусловлен ограничениями на экспорт GPU GB202, из-за чего поставки RTX 5090D в Китай фактически прекратились в мае.

Инсайдер kopite7kimi намекнул на «сюрприз» в спецификациях новинки, но пока не ясно, будет ли он положительным или отрицательным.

Вероятно, RTX 5090 DD станет компромиссным решением в условиях санкций, сохранив производительность, но с более доступными характеристиками памяти.