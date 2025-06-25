Sony официально подтвердила разработку PlayStation 6

Sony официально подтвердила, что начала разработку следующего поколения своей игровой консоли — PlayStation 6.

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Об этом заявил глава игрового подразделения Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино. По его словам, PS6 уже стала «ключевым приоритетом» компании, несмотря на то что PlayStation 5 всё ещё находится в середине жизненного цикла.

Конкретных характеристик новой консоли пока не раскрывают, однако Нисино подчеркнул, что PlayStation 6 сохранит модель с локальным запуском игр.

Он объяснил это тем, что Sony не может полностью контролировать качество интернет-соединения у пользователей, а значит, ставка на облачные игры пока невозможна.

Точная дата релиза не называется, но ранее в документах по делу о покупке Activision Blizzard Microsoft уже указывалась предполагаемая дата — не ранее 2028 года. Это не сильно конфликтует с типичным семилетним циклом обновления консолей компании: PlayStation 4 вышла в 2013 году, PS5 — в 2020. Судя по всему, PS6 может появиться ближе к концу текущего десятилетия.