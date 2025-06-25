HDMI 2.2 будет поддерживать разрешение до 16K и до 96 Гбит/с

HDMI Forum утвердил финальные спецификации нового стандарта HDMI 2.2, впервые анонсированного на CES 2025.

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Новый интерфейс нацелен на поддержку высоких разрешений и частот обновления, актуальных для передовых телевизоров, мониторов и профессионального оборудования.

Одной из ключевых особенностей HDMI 2.2 стала пропускная способность до 96 Гбит/с — вдвое выше по сравнению с HDMI 2.1. Сертифицированные кабели получат маркировку Ultra96, что упростит выбор покупателям, желающим получить максимальное качество сигнала.

HDMI 2.2 способен передавать несжатое видео в разрешении до 12K при 120 кадрах/с и 16K при 60 кадрах/с, а также 4K/240 и 8K/60 в полноцветных форматах 4:4:4 при 10- и 12-битной глубине цвета.

В числе других улучшений — встроенная технология Latency Indication Protocol (LIP) для точной синхронизации аудио и видео, особенно актуальной при подключении саундбаров и AV-ресиверов.

Первые кабели с поддержкой HDMI 2.2 ожидаются в продаже до конца 2025 года.