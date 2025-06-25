Геймер опубликовал секретные файлы на форуме War Thunder

На форуме игры War Thunder были опубликованы секретные документы с характеристиками штурмовика AV-8B Harrier, используемого ВВС США и Великобритании. Об этом сообщает UK Defence Journal.

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Один из участников обсуждения разместил выдержку из официального руководства NATOPS, регулируемого экспортным ограничением категории Distribution Statement C, разрешающим доступ только государственным учреждениям США и их подрядчикам.

Модерация форума оперативно удалила сообщение и ввела временную блокировку для пользователя, нарушившего правила платформы. Компания Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder, вновь заявили, что не используют секретные данные при разработке игровых моделей, полагаясь исключительно на открытые источники информации.

Случай с AV-8B стал уже девятым инцидентом публикации закрытой информации на форуме War Thunder. В прошлых утечках фигурировали технические документы по танкам «Леклерк» и «Челленджер 2», китайскому ZTZ-99, вертолету Eurocopter Tiger, а также истребителям F-15E, F-16, Eurofighter Typhoon и штурмовику F-117 Nighthawk. Во всех случаях пользователи пытались доказать некорректную симуляцию боевой техники в игре, подкрепляя аргументы секретными материалами.

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