Nvidia представила свою самую дешевую видеокарту с поддержкой DLSS 4

Компания Nvidia представила самую бюджетную видеокарту в линейке Blackwell — GeForce RTX 5050 для десктопов и ноутбуков.

© Газета.Ru

Nvidia оценила GeForce RTX 5050 в $249 (около 19,5 тыс. руб.), что лишь на $50 меньше, чем стоимость более производительной модели GeForce RTX 5060. Так, RTX 5050 основана на графическом процессоре GB107 с 2560 ядрами CUDA, тогда как у RTX 5060 таких ядер на 50% больше — 3840.

Новинка оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 20 ГГц и 128-битной шиной. Рабочая частота GPU составляет от 2,31 до 2,57 ГГц, а уровень энергопотребления — 130 Вт. Это несколько выше, чем у RTX 4060, несмотря на более скромную конфигурацию вычислительных блоков. При этом все другие видеокарты серии RTX 50 оснащаются скоростным стандартом памяти GDDR7.

Таким образом, GeForce RTX 5050 станет преемником RTX 3050 и будет представлять начальный уровень в актуальной продуктовой линейке Nvidia, поскольку десктопной версии RTX 4050 ранее представлено не было — существует лишь версия для ноутбуков.

Старт продаж GeForce RTX 5050 запланирован на июль 2025 года.

Ранее были названы лучшие и дешевые ноутбуки с плавными экранами на 120 Гц.