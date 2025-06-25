Разработчики 007: First Light рассказали, чем игра про Бонда будет похожа на Hitman

Гендиректор студии IO Interactive Хакан Абрак в интервью подтвердил, что при создании своей новой игры 007: First Light разработчики будут активно использовать опыт Hitman: World of Assassination.

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Создатели «Хитмана» планируют применить ту же модель — выпустить игру, а затем добавлять в неё бесплатный контент с новыми миссиями.

Hitman дал нам много знаний и опыта в том, как расширить возможности одиночной игры, предоставляя игрокам желаемый бесплатный контент. Поэтому можно ожидать, что мы применим эти знания в игре про 007: First Light.

007: First Light была анонсирована в начале июня — игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. Разработчики описывают игру как проект своей мечты, куда вошли многие годы опыта сотрудников студии над серией Hitman.