Российские разработчики представили онлайн-квест внутри Telegram

Уже 5 июля стартует «Игра Золтана» — многосерийный онлайн-детектив от российской команды разработчиков иммерсивного проекта «Театр кукол Золтана».

© Ferra.ru

Новый проект представляет собой интерактивный квест внутри Telegram с элементами театра, живыми актёрами и необычным сюжетом.

По словам разработчиков, игроков ждут соревнования на логику, внимание и скорость, где нельзя полагаться на нейросети — разгадки придётся искать самостоятельно. Победа в эпизодах принесёт ценные призы, а лучший участник сезона получит звание «Мастера игры».

Каждая серия — это отдельная история с оригинальными задачами, видео- и аудиовставками, 3D-локациями и интеграцией с внешними сервисами.

© Игра Золтона

Первый сезон состоит из шести эпизодов, выходящих раз в две недели. Один из них будет доступен бесплатно.

Создатели подчеркивают, что не добавляли платных подсказок — все участники стартуют на равных.