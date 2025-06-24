Как поднимать павших товарищей в Peak: гайд

Инди-платформер Peak, предлагающий в кооперативном режиме покорять мультяшно опасные горы, достаточно прост в освоении, но некоторые механики объясняются не совсем понятно. Портал PC Gamer рассказал, как можно помогать павшим товарищам и какие предметы для этого нужны.

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Как оживлять друзей

Для того, чтобы помочь товарищу, нужен один из двух предметов — либо аптечка, либо бинты. Их можно найти в чемоданах, встречающихся на каждой карте, и без них поднять друга на ноги до того, как он станет призраком, нельзя.

Аптечка убирает любой урон с полоски выносливости, а бинты восстанавливают лишь 12 очков здоровья. Но, опять же, оба предмета подойдут для того, чтобы оживить упавшего игрока вне зависимости от того, сколько здоровья он восстановит.

Как воскрешать мертвых игроков

Если вы не успеете прийти на помощь упавшему другу, то он превратится в привидение. Но переживать не стоит — в Peak погибших можно вернуть к жизни. Наиболее надежным способом будет костер и каменный алтарь, которые обычно находятся недалеко друг от друга. Но имейте в виду, что и тем, и другим можно воспользоваться строго один раз: убедитесь, что за вами нет отстающих игроков, чтобы они не оказались в тупиковой ситуации.

Для восстановления игроков также можно использовать фигурки, если вам повезет найти их в чемоданах, но тогда придется совершить путешествие к телу товарища. К тому же, фигурки попадаются невероятно редко, поэтому их стоит использовать лишь в крайнем случае, если вы никак не сможете добраться до костра.