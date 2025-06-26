Разработка отечественной консоли будет контролироваться администрацией президента

Основатель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников поделился с Daily Storm новостями о разработке отечественной консоли. По его словам, процесс тормозится из-за опасений инвесторов — они боятся браться за создание гаджета из-за возможной конкуренции. Овчинников также подтвердил, что консолью заинтересовались в администрации президента (АП) — создается рабочая группа во главе с замруководителя Максимом Орешкиным. А в качестве возможного инвестора рассматривали Минобороны — для них планировали создавать эмулятор для обучения пилотов БПЛА. Однако военные не спешат давать деньги просто так.

© Daily Storm

— Расскажите, как сейчас продвигается разработка отечественной консоли? Есть ли какие-то проблемы в процессе?

— Сейчас есть поручение президента, которое все еще на контроле. По нему Минпромторг создал рабочую группу, внутри создались подгруппы. Сколково на себя взяло бизнес-модель, они там что-то считают. Но все в общем уперлось в то, что у проекта нет лид-инвестора. Богатого человека, который рискнет сам сделать этот проект. И потом уже государство, Минцифры, Минпромторг фрагментарно какие-то меры поддержки окажут, что позволит сэкономить, либо досыплет дополнительных средств на что-то важное для государства.

Мы год ходили объясняли, что кто-то должен эту машину сдвинуть. Но у всех был встречный вопрос — мы можем начать, что-то сделаем, и у нас тут же параллельно конкуренты, в том числе отечественные, начнут что-то делать. Мы начнем делить рынок, и будет плохо. Нужно, чтобы у нас была какая-то безопасность на несколько лет, нужна уверенность, что государство не будет поддерживать другие такие же проекты. Как получилось с отечественными серверами, когда появилось 30 несовместимых видов, и все они с господдержкой.

Поэтому вопрос у любого инвестора один — как ему быть защищенным от того, что государство и его, и еще 10 человек поддержит. В IT и производстве многие уже наигрались, и есть негативный опыт, они задаются этим вопросом. Если в Минпромторге найдут решение, то это будет разрешено.

Сейчас все больше тех, кто считает: а почему бы не попробовать. Не так уж дорого этот эксперимент будет стоить. Не пойдет — никто не умрет точно и не обанкротится. Тем более мы в РВИ держим руку на пульсе и считаем, что через несколько лет у нас будет свой очень хороший каталог онлайн- и премиум-игр. Причем без всяких поддержек ИРИ (Института развития интернета). Года через два появятся собственные онлайн-игры, шутеры и другие жанры.

— Был слух, что одним из потенциальных заказчиков для российской приставки может стать Минобороны. Насколько это правда?

— На первых совещаниях обсуждалась и выкристаллизовывалась идея, из каких компонентов можно собрать консоль и чем она будет — к телевизору подключать или что? Обсуждалось несколько концепций, и к каждой были основы. Например, захват движения. Обсуждалось где эта штука может быть полезной. У нас все учат пилотов дронов, и вот будет отличный тренажер. Поможет универсализировать, потому что сейчас этих тренажеров дофига, а оборудование несовместимо. Симуляторы дронов сейчас как дикий Запад.

Еще вариант — для программирования, управления роботами, хорошее второе-третье устройство для ребенка и учебы в школе. Или пенсионерам — чтобы мужики-пенсионеры могли между собой играть. Легкий порог входа, социализация, и чтобы никто не жаловался, что они телик занимают.

Были еще айтишные решения, которые могут вырасти во что-то. Например, устройство в спящем режиме может быть системой каких-то важных децентрализованных вычислений — про погоду, космос, еще что-то важное. Делают большие системы, будут начисляться баллы, коины человеку, который дал много возможностей на своем устройстве повычислять. Устройство же все равно стоит подключенное к интернету.

Была идея, что каждое устройство, как торрент-трекер — скачиваешь на него не из центрального какого-то места, а из системы, которая рядом. Меньше грузит систему, трафик, улучшается устойчивость.

— Вариант с Минобороны подразумевал, что они предоставят средства на создание консоли?

— Да, когда встал вопрос, где получить деньги у государства. Вот у Минпромторга одна мера поддержки, есть еще другая и третья. Но все равно этих денег точно для старта недостаточно. И все подумали, что нужен якорный заказчик. Точно помню — Минобороны было. Точнее, программа по обучению дроноводов, в документе указывалось, что много денег выделено на обучение пилотов дронов. Можно было бы из этих денег взять и сделать для них консоли, они на них бы и учились.

Но деньги выделяться должны прямо сейчас, а не через два года. Поэтому все эти идеи хороши, и Минобороны, и школы могли бы быть заказчиками устройств.

— Что в итоге сказали в Министерстве обороны?

— Если что-то было бы готово, то почти все готовы были бы закупать. А если вы хотите только разрабатывать, то «это не к нам». У Минобороны есть проект «Зов-2022», делают вторую игру вместе с ИРИ. Не напрямую от Минобороны, а под покровительством. Уверен, что никакой движухи на тему консоли там нет. Только если мы сами придем и еще раз напомним, что у нас уже все есть, давайте пилотную партию запускать.

— Правда ли, что сам Максим Орешкин из администрации президента вместо Минпромторга теперь будет курировать рабочую группу по созданию приставки?

— Да, есть такая идея. Непонятно только, зачем ее передавать, потому что рабочая группа вся для того, чтобы произвести меры господдержки, связанные с Минпромторгом. Предполагаю, что Минпромторг сам хочет кому-то отдать. Если кто-то скажет: мы сами этим займемся, то они это отдадут. Потому что для Минпромторга это тяжелый проект. Вроде поручили, но вроде не то чтобы государственно важный.

Так что я эту идею тоже слышал. Мне кажется, просто Минпромторг хочет разделить ответственность за результат. Проект на контроле президента, есть поручение. Оно не снято с контроля, значит не выполнено.

Но это какая-то другая рабочая группа, вообще отдельно от Минпромторга. Просто поскольку была вирусная идея, на консоль собралась большая группа желающих быть в курсе и иметь возможность что-то предложить. Производители процессоров, вузы, разработчики операционных систем. А Орешкину много людей не надо.

— Что по этому поводу думает сам Орешкин?

— Думаю, что у Орешкина сейчас может появиться какая-то повестка, связанная с видеоиграми. У него есть поручение президента по БРИКС и видеоиграм. У него есть команда, которая отвечает за цифровые технологии. Думаю, там же и повестка про видеоигры, скорее всего, образуется.

— Когда ждать новостей о рабочей группе под руководством Орешкина?

— Когда-то она соберется, наверное. Мы всячески этому способствуем. Когда — тяжело сказать. Самые простые вопросы на стыке видеоигр и экономики уже решены. У Минцифры есть льготы, есть реестр по НДС. Превратить это в системные меры — вопрос не суперсрочный, его можно пройти, хорошо подготовившись.

Когда будем готовы что-то проработанное предложить на серьезном уровне помощника президента, и как будут готовы нас услышать, так и соберемся. Это не только про консоль. Соберутся люди, которые смогут оценить вклад для видеоигровой индустрии. Это и экспортные вопросы — Орешкин отвечает за БРИКС, а это наши самые потенциально интересные рынки. Это и налоговые, и экономические послабления, которые должны поставить наших разработчиков в равные положения на российском рынке. Сейчас это не так.