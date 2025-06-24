Team Spirit и Gaimin Gladiators вышли в плей-офф PGL Wallachia S5 по Dota 2

По итогам третьего игрового дня топ-турнира PGL Wallachia Season 5 по Dota 2 определились первые участники стадии плей-офф.

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Российская Team Spirit и европейский состав Gaimin Gladiators одержали по три победы подряд и прошли в топ-8 чемпионата. В то же время Virtus.pro и AVULUS проиграли все три матча и завершают своё выступление на турнире в Румынии.

Остальные команды сохраняют шансы на выход плей-офф. В их числе российские Aurora Gaming и BetBoom Team: им достаточно набрать по одной победе в двух оставшихся турах.

PGL Wallachia Season 5 по Dota 2 проходит с 21 по 29 июня в Бухаресте. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.