Что мы знаем о Clockwork Revolution: стимпанковой Fallout 4 от авторов Wasteland

InXile Entertainment, создательница серии Wasteland, активно работает над своим следующим проектом — стимпанковым ролевым боевиком Clockwork Revolution. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

Дата релиза игры

У Clockwork Revolution пока нет даты релиза, но известно, что игра выйдет на ПК и Xbox Series. Проект впервые представили на Xbox Games Showcase 2023, и два года спустя авторы показали трейлер в два раза длиннее, в котором были кадры живого геймплея. Так что, возможно, релиз Clockwork Revolution не за горами — резонно ожидать как минимум вторую половину 2026-го.

Детали сюжета и сеттинга

По названию игры уже можно понять, чем игроку предстоит заниматься, но последний трейлер немного рассказал о том, как протагонист становится революционером. Персонаж игрока вырос в трущобах Авалона и присоединился к уличной банде, где волею судеб завладел таинственной перчаткой, способной манипулировать временем — технологией, ранее доступной лишь правительнице города, леди Айронвуд. Хотя сюжет разворачивается в 1895 году, по трейлеру можно предположить, что нам предстоит перемещаться вперед и назад во времени по мере развития событий. Так, в ролике кварталы Авалона меняются в соответствие с решениями игрока, и не обязательно к лучшему.

Помимо этого, фрагменты сцен в трейлере намекают на присутствие различных фракций, а также заданий, затрагивающих глобальные проблемы города — например, статус роботов в обществе Авалона. InXile не славится любовью рассказывать простые, понятные истории, поэтому в полноценной версии Clockwork Revolution наверняка будет много сюжетных развилок.

Механики и геймплей

По трейлеру с Xbox Games Showcase складывается впечатление, что Clockwork Revolution будет стимпанковой альтернативой Avowed и Fallout 4. Боевая система от первого лица совмещает стрельбу и способности к манипулированию временем, которые могут влиять на окружение и противников. В одном моменте из ролика главный герой бросает под ноги врага мину, которая подбросила его в воздух и сделала уязвимым для добивающей атаки.

Разработчики также чуть-чуть показали окно прокачки персонажа, где можно заметить типичные RPG-характеристики, от ловкости до харизмы, влияющие на преимущества и недостатки персонажа в бою и социальных ситуациях. Хотя в ролике не было каких-либо очевидных диалоговых проверок навыков, они наверняка будут в основной игре. Кроме того, похоже, в Clockwork Revolution будут перки в стиле Fallout.

Кастомизация оружия и крафтинг, судя по всему, тоже будут играть важную роль. У каждого вида оружия есть ряд параметров, таких как урон, скорострельность и точность. С помощью ресурсов для пушек можно крафтить стволы и приклады, чтобы приспособить оружие под собственный стиль игры за счет аксессуаров. А еще на видео персонаж бросил в противников шоковую гранату — вероятно, крафтинг оружия позволит эксплуатировать стихийные уязвимости более сильных врагов.