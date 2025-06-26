Colorful представила мини-ПК SMART 900 AI на базе Ryzen AI Max+ 395

Китайская компания Colorful представила новую модель мини-ПК — SMART 900 AI, созданную для профессионалов, работающих с ресурсоемкими задачами. Главной особенностью устройства стал процессор Ryzen AI Max+ 395 от AMD, построенный на архитектуре Zen 5.

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Процессор включает 16 ядер и 32 потока, что позволяет справляться с тяжелыми вычислениями и ИИ-нагрузками без использования дискретной видеокарты. За графику отвечает встроенный Radeon 8060S на базе RDNA 3.5, что делает устройство пригодным не только для работы, но и для игр, рендеринга и редактирования видео.

Корпус SMART 900 выполнен из анодированного алюминия объемом всего 4 литра, что делает его удобным для размещения на любом рабочем столе. Несмотря на компактные размеры, в устройстве предусмотрены современные интерфейсы: поддержка Wi-Fi 7, Ethernet с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, USB 4.0, кардридер SD 4.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.