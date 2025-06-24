Премия «НАШ ИГРОПРОМ» определит лучшие российские видеоигры 19 сентября

В Москве 19 июня состоится торжественная церемония вручения премии «НАШ ИГРОПРОМ». Вторая по счёту церемония объединит профессионалов геймдева и игровое сообщество для определения лучших российских видеоигр, выпущенных в 2024 и 2025 годах, рассказали «Газете.Ru» организаторы премии.

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Премия учреждена командой Всероссийского фестиваля-выставки видеоигр «ИГРОПРОМ» и стала первым за десятилетие масштабным событием, направленным на развитие российского геймдева и укрепление профессионального сообщества. Принять участие в конкурсе могут все разработчики из России, а голосование будет проходить как среди экспертов отрасли, так и среди игроков.

Прием заявок открыт с 23 июня по 20 июля 2025 года на официальном сайте nashigroprom.ru. Отборочный процесс включает несколько этапов: модерацию, голосование жюри и игроков, формирование шорт-листов и финальное определение победителей.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 19 сентября 2025 года на сцене Main Stage в Москве. В рамках шоу будут не только объявлены победители, но и представлены анонсы будущих проектов российских студий.

«За последние пару лет значительно возросло качество игр российских игровых студий. Мы стремимся рассказать об этом всему сообществу, делая из этого яркое и зрелищное шоу. Российские разработчики должны быть звездами индустрии. Именно поэтому премия «НАШ ИГРОПРОМ» — это не только про оценку экспертов, но и про выбор самих геймеров, которые своим вниманием определяют пути развития отрасли, оказывая поддержку геймдев студиям», — заявил программный директор Всероссийского фестиваля-выставки видеоигр «ИГРОПРОМ» Андрей Пушкарев.

Ранее сообщалось, что российская игра «Лихо Одноглазое» выйдет 28 июля в Steam.