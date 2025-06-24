Оверклокер разблокировал в RTX 5090 потребление 800 Вт и замерил прирост производительности

Ведущий YouTube-канала der8auer EN выяснил, насколько может повыситься FPS RTX 5090 при энергопотреблении в 800 Вт и выше.

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При потребляемой мощности RTX 5090 от 580 до 590 Вт частота кадров в 3DMark Speedway составляла около 146 к/с. После снятия ограничений (теоретически это должно дать примерно на 30% больше потребляемой мощности) FPS постепенно вырос сначала до 152 (при 720-730 Вт, частоте около 2950 МГц), затем при ручном разгоне памяти до 155 и наконец при увеличении частоты видеокарты до 130 Мгц и больше - до 158 (потребляемая мощность составляла при этом 750-800 Вт).

© der8auer EN

© der8auer EN

© der8auer EN

© der8auer EN

© der8auer EN

© der8auer EN

© der8auer EN

Вывод

Со 158 к/с в 3DMark Speedway RTX 5090 с водяным охлаждением обогнала RTX Pro 6000 (157,4 FPS). К слову, последняя стоит 10 тысяч долларов.