Новая игра от авторов «Черной Книги» выйдет 28 июля

Российская студия Morteshka, известная по игре «Черная Книга», объявила дату выхода приключенческого хоррора «Лихо Одноглазое». Игра поступит в продажу 28 июля и будет доступна на ПК в Steam, сообщает DTF.

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«Лихо Одноглазое» основывается на сюжетных и визуальных мотивах восточнославянского фольклора. Игроки окажутся в мрачном, стилизованном под черно-белое кино XIX века мире, где им предстоит разгадывать загадки, исследовать локации и противостоять мифическому существу по имени Лихо — персонификации несчастий в виде одноглазой женщины. Одна из центральных игровых механик — использование огня и спичек для взаимодействия с окружением.

«Лихо одноглазое» — это мистический хоррор от первого лица по мотивам мрачной народной сказки. Исследуйте таинственный мир игры и разгадывайте загадки, чтобы скрыться от своей лихой доли», — говорится в описании проекта в Steam.

На текущий момент пользователи могут бесплатно опробовать демоверсию проекта или добавить «Лихо Одноглазое» в список желаемого в Steam.

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