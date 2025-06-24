Twitch снизил разрешение трансляций в России до 720p

Пользователи Twitch из России столкнулись с ограничением качества видеотрансляций — теперь трансляции доступны максимум в разрешении 720p при 60 кадрах в секунду. Об этом сообщает Rozetked.

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При подключении с российских IP-адресов платформа не предлагает качество выше 720p, тогда как с IP-адресов других стран доступно и 1080p, и даже 1440p, которое появилось весной 2025 года в ряде регионов.

Отмечается, что ограничение в 720p распространяется не на все каналы, в том числе крупных стримеров-партнеров Twitch. При этом у некоторых стримеров, например sodapoppin и bratishkinoff, трансляции по-прежнему доступны в Full HD (1080p). Причины избирательного подхода остаются неясными.

В ответ на запрос одного из пользователей служба поддержки Twitch заявила, что снижение качества в России связано с «управлением меняющимися затратами». Публичных комментариев от компании на текущий момент не было.

Некоторые СМИ сообщают, что пользователи Twitch в Португалии также столкнулись с ограничением в 720p. Предполагается, что снижение разрешения произошло в странах с низкой окупаемостью, где не очень популярны платные подписки на стримеров, приносящие доход платформе.

Ранее российский стример Мэддисон назвал мужа американки Amouranth «дурным человеком» и отказался с ним драться.