Цена NVIDIA RTX 5090 рухнула ниже рекомендованной

В Германии впервые зафиксировали продажу видеокарты RTX 5090 по цене ниже рекомендованной.

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Согласно данным ComputerBase, на сайте Mindfactory модель MSI Ventus 3X OC доступна за €1999. Это заводской разгон, а не стандартная версия Founders Edition, рекомендованная по цене €2229.

Снижение началось лишь в апреле, когда карты ещё стоили более €3000. Пока предложение от Mindfactory остаётся исключением — ближайшие цены у конкурентов стартуют от €2150 и доходят до €2399, что выше MSRP от NVIDIA.

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При этом Mindfactory не осуществляет международную доставку.

Хотя это не значит, что RTX 5090 внезапно стала доступной, тренд на снижение цен очевиден. Особенно примечательно, что речь идёт не о обычной версии, а об ускоренной модели.