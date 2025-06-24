Death Stranding 2 вышла в раннем доступе

Прошедшей ночью Death Stranding 2 Хидео Кодзимы вышла в раннем доступе. Игра стала доступна всем владельцам расширенного издания только на PS5. Помимо 48-часового раннего доступа, геймеры получили внутриигровые предметы для Сэма.

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Death Stranding 2 разворачивается через 11 месяцев после первой части. Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже на территории Мексики, а не в пределах бывшей США, которая стала Объединёнными Городами Америки.

Полноценный релиз состоится 26 июня. Тайтл полностью поддерживает русский язык, включая озвучку.