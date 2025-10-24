Что мы знаем о 007 First Light: боевике с Джеймсом Бондом от авторов Hitman

На июньской презентации State of Play студия IO Interactive наконец официально представила 007 First Light — боевик с молодым Джеймсом Бондом в главной роли. Портал PC Gamer рассказал все, что известно о проекте на данный момент.

Дата релиза игры

007 First Light выйдет в 2026 году на ПК, Xbox Series, PlayStation 5 и Switch 2. IO Interactive не назвала конкретную дату в конце премьерной презентации, но пообещала рассказать об игре больше этим летом.

Детали сюжета и сеттинга

Пока что делать выводы можно лишь по дебютному трейлеру, но, к счастью, он достаточно насыщен деталями. MI6 завербовала Бонда после того, как он совершил подвиг во время миссии в Исландии, и отправляет его прямо на охоту за 009 — агентом-предателем.

Ниже — краткий список сюжетных подробностей.

Потеряв родителей в 11-летнем возрасте, эта версия Бонда сменила несколько школ-интернатов, прежде чем оказаться в королевских ВМС Британии.

Сюжет разворачивается в современности и начинается с момента, когда 26-летний Джеймс Бонд попадает в MI6.

Его наставник, Гринуэй, думает, что рекрут рискованный, но нехотя соглашается тренировать его.

Предатель 009 — цель Бонда; бывшего агента MI6 описывают как «мастера манипулирования».

Бонд попадет в различные локации, включая (похоже) Словакию и Вьетнам.

В игре появятся другие знакомые персонажи франшизы, включая M, Q и Манипенни.

Геймплей и механики игры

По трейлеру можно сделать предположение, что 007 First Light будет стелс-экшеном от третьего лица, который клонится скорее в сторону боевика. Бонда ждет ряд уровней в разных точках света и различные цели, которые необходимо выполнить, а по завершению кампании их можно будет перепройти с «дополнительными модификаторами». Прямо как режим эскалации в Hitman.

При этом IO Interactive отмечает, что 007 First Light не будет просто «Hitman с Бондом». Агент 47 и 007 — профессиональные убийцы, но специальность первого — незаметная, идеально скрытная работа. Бонд же более спонтанный, импровизирующий и взрывной. По словам нарративного и кинематографического директора игры Мартина Эмборга, Hitman требует большого терпения, а в 007 First Light Бонд может прийти к цели прямо через парадный вход.

CEO IO Interactive Хакан Абрак также подтвердил, что в игре появятся элементы, которых можно ждать от студии. Свобода действий, решение головоломок различными путями и социальные пространства, где много людей.