Жители России назвали самые лучшие годы в игровой индустрии

«М.Видео-Эльдорадо» и «М.Клик» провели опрос среди более чем 8 тыс. российских геймеров, чтобы выяснить, какой год, по их мнению, был лучшим за всю историю видеоигр. Большая часть респондентов назвала 2013-й.

© Чемпионат.com

Многие отдали свой голос за 2013 год, поскольку он был очень важным и насыщенным для видеоигр: во время него вышли ключевые тайтлы поколения вроде GTA 5, The Last of Us и Dota 2. Следом идёт 2020 год, запомнившийся релизами Cyberpunk 2077 и Genshin Impact. Помимо прочего, в топ также вошёл 2018 год, когда выпустили перезапуск God of War и Red Dead Redemption 2.

Несмотря на это, около 32,4% участников считают, что «золотой век» видеоигр ещё не наступил, а лучшее нас ждёт впереди.

Россияне назвали и свои самые любимые игры. Часть из них: «Ведьмак 3: Дикая Охота», Minecraft, Skyrim, Red Dead Redemption 2, S.T.A.L.K.E.R. и The Last of Us.