Игровой ноутбук Lenovo LOQ с RTX 4050 испытали в современных играх
В одном из выпусков на YouTube-канале StealthGamer SG продемонстрировали, как себя ведёт в Full HD Lenovo LOQ.
Horizon Forbidden West шла на средних настройках графики. Здесь в среднем удалось получить 54 к/с.
The Last of US II Remastered тестировалась со средним пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 65 к/с.
GTA V Enhanced запускалась с High RT Preset, DLSS DLAA. Частота кадров в этой игре в среднем равнялась 95 к/с.
В игре Counter Strike 2 удалось с графикой Very-High получить в среднем 134 к/с.
COD Warzone шла с пресетом Extreme. Средняя производительность в этой игре была на уровне 65 к/с.
С этими и другими результатами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В среднем частота кадров в протестированных играх составляла 74 к/с (по среднему FPS).