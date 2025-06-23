Meta и Microsoft готовят Xbox-версию шлема Quest 3S

*Meta и Microsoft, по данным утечки, готовят специальную Xbox-версию VR-шлема Quest 3S.

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Изображения устройства опубликовал инсайдер Zuby_Tech, а источники утверждают, что старт продаж может состояться уже 24 июня.

Новая версия будет оформлена в фирменных цветах Xbox — черном и зелёном. В комплект войдут: сам шлем Quest 3S с 128 ГБ памяти, улучшенное крепление Elite Strap, контроллер Xbox Wireless и подписка Xbox Game Pass Ultimate на три месяца. Ожидаемая цена — $399.

© Wccftech

Идея такого устройства не нова. *Meta ещё в апреле открыла свою операционную систему для сторонних производителей, и тогда же анонсировала лимитированную Xbox-версию Quest. В это же время Asus заявила о работе над собственным VR-шлемом на базе платформы *Meta, но с тех пор новостей не было.

Сотрудничество с Microsoft развивается давно: ещё в 2023 году на Quest появилась поддержка Xbox Cloud Gaming.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.