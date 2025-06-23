Раскрыты первые характеристики PS6 и новой Xbox

Инсайдер KeplerL2 раскрыл первые характеристики консолей следующего поколения — PlayStation 6 и нового Xbox.

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По его данным, обе платформы появятся в 2027 году, но Microsoft может выпустить свою раньше — уже в 2026-м, чтобы опередить Sony и успеть к релизу GTA 6.

Обе консоли будут основаны на новой графической архитектуре AMD под названием UDNA (преемник RDNA 5). Ожидается, что UDNA обеспечит примерно на 20% лучшую производительность в растеризации и вдвое более мощный рейтрейсинг по сравнению с RDNA 4.

Напомним, RDNA 4 уже вдвое производительнее RDNA 2, на которой работают PS5 и Xbox Series X/S. Все это обещает огромный прирост мощности — особенно в играх с продвинутой графикой.

Однако в PS6 и новой Xbox не будет использоваться технология 3D V-Cache для процессоров — она могла бы дополнительно ускорить систему за счёт увеличенного кэша. Также ходят слухи, что PS6 может выйти вместе с новой портативной консолью от Sony.