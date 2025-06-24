Западный журналист раскритиковал Death Stranding 2 из-за «спорных штампов о женщинах»

Экшен Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы получил в среднем 90 баллов на Metacritic, став одним из самых высокооцененных релизов 2025 года. Большинство профильных изданий отметили высокий художественный уровень проекта, однако одна из рецензий вызвала волну обсуждений в сообществе, сообщает IXBT.Games.

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Издание GameSpot поставило игре 7 из 10, сославшись на «спорные штампы, связанные с изображением женских персонажей». Эта позиция вызвала критику среди пользователей соцсети X (ранее Twitter), где рецензента обвинили в предвзятости и попытке оценивать художественное произведение через призму идеологических стандартов DEI.

«Проще не доверять вашим обзорам», «Какие штампы? Это игра или уроки DEI?» — пишут пользователи. Причем некоторые геймеры, напротив, заявили, что купят игру именно из-за этой полемики, что, по их мнению, подтверждает отсутствие идеологической повестки в проекте.

Ситуация отчасти напоминает споры вокруг китайской игры Black Myth: Wukong, которую также критиковали за «недостаток разнообразия», несмотря на то, что игроки управляют обезьяной из китайской мифологии.

Death Stranding 2: On the Beach — вторая часть игры от студии Kojima Productions, релиз которой запланирован на 26 июня 2025 года для PlayStation 5. Проект уже доступен владельцам Deluxe-изданий по программе раннего доступа.

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