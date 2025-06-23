Chains of Lukomorye отравит игроков в мир славянского фольклора

Студия Forge Ahead представила приключенческий экшен от третьего лица Chains of Lukomorye, действие которого разворачивается на стыке реальности и мифологии. В центре сюжета — солдат, перенесенный из окопов Первой мировой войны в вымышленный мир, вдохновленный славянским фольклором, сообщает DTF.

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По заявлению разработчиков, проект представляет собой авторское переосмысление мифа об Орфее и Эвридике. В игре главный герой пытается спасти жену из загробного мира Лукоморья, в чем ему помогает мистическое существо Сирин.

В процессе прохождения игроки исследуют трансформирующиеся локации — от заброшенных траншей до волшебных руин, собирая артефакты, раскрывающие сюжетные фрагменты и открывающие новые умения. Среди противников не только типичные враги, но и культовые персонажи славянских сказаний: Леший, Вий, Баба-Яга, Соловей-разбойник и кот Баюн. Как подчеркивают авторы, каждая встреча станет испытанием «не только силы, но и духа».

Игра также предложит кооперативный режим: один из пользователей возьмет на себя управление солдатом, второй — его спутницей. Дата выхода Chains of Lukomorye пока не раскрывается, однако игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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