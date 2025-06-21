В Digital Foundry раскритиковали MindsEye на консолях PlayStation и Xbox

Специалист Digital Foundry Томас Морган протестировал игру MindsEye с патчем 1.07 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По оценке эксперта, проект испытывает серьезные проблемы с графикой, стабильностью и общим качеством исполнения.

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Игра предлагает лишь один графический режим с фиксированной частотой 30 кадров в секунду, в котором используется динамическое разрешение и технология масштабирования. Несмотря на выход PS5 Pro, разработчики не реализовали каких-либо улучшений для этой консоли. Единственным отличием стал немного более высокий рендеринг — около 1296p против 972–1008p на базовой PS5 и Xbox Series X, тогда как Xbox Series S отображает игру в разрешении 720–756p. При этом общее качество картинки остается низким на всех системах, особенно на бюджетном Xbox, где визуальные артефакты наиболее заметны.

Игра не обеспечивает стабильных 30 fps даже на PS5 Pro: фреймрейт регулярно падает до 20–25 кадров, а в нагруженных сценах — еще ниже. Зафиксированы критические просадки до 18 fps на Xbox Series S, сопровождаемые вылетами. Основной узкий момент — ограничения процессора и плохое распределение кадров.

К техническим проблемам эксперт добавил также ошибки игрового процесса: противники могут зависать, исчезать или не реагировать на игрока, укрытия работают некорректно, а миссии иногда невозможно завершить из-за багов в логике NPC.

По мнению Моргана, MindsEye обладает потенциалом, однако в текущем состоянии эксперт не может его рекомендовать к покупке на консолях.

Экшен MindsEye от студии Build A Rocket Boy создавался под руководством Лесли Бензиса, бывшего продюсера Rockstar и одного из ключевых разработчиков серии GTA. Проект получил крайне низкие оценки.