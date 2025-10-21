Лучшие моды для The Alters

The Alters, новый проект авторов Frostpunk и This War of Mine, официально не поддерживает моды, но это не помешало сообществу разработать целую библиотеку модификаций. Портал gamerant.com рассказал о лучших модах для игры.

© Steam

Отличный мод, не ломающий баланс игры, но делающий менеджмент ресурсов чуточку проще. Longer Days позволяет замедлить течение времени в 1.5, 2 или 3 раза. Замедленное время не влияет на то, сколько минут нужно потратить на добычу ресурсов или крафтинг, поэтому модификация не рушит игровую экономику. Она пригодится скорее тем, кто хочет в своем темпе исследовать планету или заниматься менеджментом базы.

Добыча ресурсов из месторождений — пожалуй, самый напряженный элемент The Alters, т.к. каждый день у игрока достаточно мало времени, чтобы собрать ценное сырье. Проблема еще и в том, что, по умолчанию, месторождения приносит довольно мало ресурсов за один тик. Из-за этого сбор компонентов, необходимых для поздних улучшений базы, модулей и расходников, может превратиться в надоедливую рутину.

Мод Better Mining призван убрать этот раздражитель. По сути, он удваивает количество материалов, добываемых из поверхностных и глубоких депозитов. Однако создатель модификации предупреждает, что мод не затрагивает уже обнаруженные месторождения — его эффект применяется только к еще не найденным депозитам ресурсов. Поэтому Better Mining лучше ставить на свежее сохранение.

Прежде чем заниматься добычей ресурсов, игрокам нужно найти оптимальную точку для того, чтобы поставить аппаратуру — для этого предусмотрена отдельная мини-игра. Larger Scan Area позволяет тратить на нее меньше времени за счет увеличения области сканирования аж до 90 метров по сравнению со стандартными 6. Помимо этого, игрок может сразу размещать до 25 зондов.

В The Alters модули хранилища постоянно занимают драгоценное свободное место, т.к. без них нельзя хранить сырье, ресурсы и предметы. Если не оптимизировать размещение модулей на базе, то хранилища могут стать реальной проблемой.

Мод Storage Tweaks включает в себя пять элементов. Во-первых, он позволяет игрока строить все типы хранилищ с первого же дня — при условии, что хватает ресурсов. Помимо этого, предметы занимают в два раза меньше места, что позволяет уместить на базе больше ресурсов, не застраивая все хранилищами. Бак для органики также увеличен в два раза для каждого нового уровня развития базы.

Наконец, мод разрешает удалять стандартные модули хранилища, не теряя максимальный объем хранения ресурсов на базе. А благодаря этому можно без проблем убрать четыре маленьких модуля в начале игры и сразу заменить их на улучшенные.