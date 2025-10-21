От New Vegas до Knights of the Old Republic 2: игры, которым срочно нужно переиздание

Игровая индустрия уже давно промышляет переизданиями и ремейками, но есть проекты, которые до сих пор не получили более современного издания — хоть они его и полностью заслуживают. Портал PC Gamer рассказал об играх, которым срочно нужно переиздание.

Fallout: New Vegas

Год релиза: 2010

Разработчик: Obsidian Entertainment

Издатель: Bethesda Softworks

Единственная и неповторимая RPG, чьи глубина, качество сценария и творческий подход к построению мира до сих пор остаются непревзойденными. New Vegas — лучшая и самая примечательная игра в серии Fallout, что само по себе хороший повод дать ей вторую жизнь. Не говоря уже о том, что «ванильной» версии игры не помешают исправления, которые обычно ассоциируются с переизданиями. Если подчистить баги и немного подтянуть графику, то из 10/10 она превратится в 11/10.

Может ли переиздание действительно выйти? Теоретически, да. Недавнее переиздание Oblivion было большим успехом — вряд ли Bethesda решит остановиться на только на нем. Но, вероятно, New Vegas далеко не первая в списке кандидатов. Обычно издатель отдает предпочтение тем частям серии, что разработаны его внутренними командами.

Dragon Age: Origins

Год релиза: 2009

Разработчик: BioWare

Издатель: Electronic Arts

Origins — лучшая игра в цикле Dragon Age, и ее подход к сочетанию старомодных RPG-механик с современным кинематографичным повествованием даже более актуален сейчас, в мире после выхода Baldur’s Gate 3. Особенно на фоне The Veilguard, которая увела серию в совершенно другом направлении.

Пожалуй, от переиздания больше всего выиграла бы графическая составляющая. Origins состарилась неважно, поэтому более проработанные лица и окружения помогли бы погрузиться в мир. Да и экипировке тоже не помешает переработка: хорошо написанные персонажи должны хорошо выглядеть в боевом обмундировании.

И хотя трилогия Mass Effect пару лет назад получила достойное переиздание, Origins вряд ли получит аналогичную привилегию. Похоже, что в студии просто не осталось достаточно людей, которые понимают движок игры.

Black & White

Год релиза: 2001

Разработчик: Lionhead Studios

Издатель: Electronic Arts

Если оставить в стороне репутацию Питера Молинье, Black & White — действительно необычный симулятор бога. Он завязан не только на отношениях игрока с его народом, но и с гигантским, независимым животным, выполняющим роль олицетворения божества в мире игры. Black & White получилась амбициозной, странной и местами раздражающей — но в этом и заключается ее прелесть.

По факту, проект сложно привести в играбельный вид в 2025-м. Игры нет в продаже в Steam или GOG, и она не поддерживает современные системы официально — фанатам остается лишь искать пиратские копии и ставить пользовательские патчи. А благодаря переизданию Black & White смогла бы заиграть новыми красками, особенно если его гипотетические разработчики сделают поведение ИИ огромных животных чуть более предсказуемым.

Vampite: The Masquerade — Bloodlines

Год релиза: 2004

Разработчик: Troika Games

Издатель: Activision

Bloodlines — идеальный пример культовой, исторически важной игры, в которую абсолютно невозможно играть без нервов в 2025-м. Несмотря на свое полусырое, забагованное состояние и один из худших «канализационных» уровней за всю историю видеоигр, проект Troika Games — невероятно интригующая песочница. Она полна интересных персонажей и ситуаций, с которыми игрок может взаимодействовать очень по-разному. Даже тип вампира, выбранный при создании протагониста, способен радикально повлиять на развитие событий.

По этим причинам Bloodlines — образцовый кандидат для переиздания. Подчистить технические проблемы, восстановить вырезанный контент, чуть доработать боевую систему и quality-of-life мелочи. Работы предстоит много, но отполированная, современная версия игры стала бы настоящим событием.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Год релиза: 2004

Разработчик: Obsidian Entertainment

Издатель: LucasArts

Хотя ремейк первой KotOR существует в перманентном производственном аду, сиквел может получить гораздо больше пользы от переиздания. Дело в том, что вторая часть, как и Bloodlines, гениальна, но незакончена. Игра рассказывает, возможно, одну из лучших историй во вселенной Star Wars, и сюжет не утратил ни капли актуальности. Но из проекта попросту вырезали большие куски контента, которые должны были соединять различные части истории — третий акт особенно полон раздражающих пробелов и оборванных нитей повествования.

Аккуратное переиздание, которое восстановило бы часть вырезанного контента (как это сделали фанатские моды) и грамотно встроило его в сюжет, сможет претендовать на совершенно новую игру.