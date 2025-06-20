На PlayStation выйдет игра Titanic Escape Simulator про спасение "Титаника"

Для консолей PlayStation была анонсирована игра Titanic Escape Simulator. Релиз проекта, который предложит геймерам шанс попытаться спастись с тонущего лайнера, запланирован на 2026 год. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на страницу проекта в PlayStation Store.

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Titanic Escape Simulator, как сообщается, предоставит игрокам возможность избежать роковой судьбы знаменитого судна компании White Star Line. Исторически, при столкновении «Титаника» с айсбергом во время его первого рейса, членам экипажа было предписано в первую очередь размещать в спасательных шлюпках женщин и детей, что привело к гибели множества мужчин, оставшихся на борту. При этом неизвестно, какого пола будет главный герой новой игры.

Согласно описанию игры на сайте PlayStation Store, проект обещает захватывающий опыт выживания от первого лица. Игроку предстоит оказаться в своей каюте 14 апреля 1912 года (день катастрофы, – «Газета.Ru»), а затем быть разбуженным столкновением с айсбергом По мере того как ледяные воды Северной Атлантики будут проникать в корпус судна, игроку придется перемещаться по якобы тщательно воссозданному «Титанику».

Разработчики обещают жуткую точность в воспроизведении катастрофы – от первоначальной неразберихи до последних трагических моментов.

Примечательно, что издание The Telegraph преподносит Titanic Escape Simulator как анонс от самой PlayStation. Фактически же обсуждаемый проект является продуктом некоего издателя Tetyana Vysochanska, название которого указано на странице игры в PlayStation Store. В портфолио данной компании много низкосортных и малобюджетных игр, являющихся подделками по мотивам известных франшиз. Из этого факта можно предположить, что и игра Titanic Escape Simulator едва ли окажется сенсационным релизом.

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