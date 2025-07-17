Как правильно пользоваться NVMe SSD

NVMe SSD предлагают высочайшую скорость передачи данных, что делает любой компьютер в разы быстрее — но их истинные возможности можно раскрыть, лишь зная о некоторых нюансах. Портал makeuseof.com рассказал, как правильно пользоваться этими накопителями, чтобы извлечь из них максимум пользы.

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Обновите драйверы и ПО NVMe

В отличие от старых SATA-дисков, современные NVMe SSD требуют специализированных драйверов для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. И Windows далеко не всегда автоматически устанавливает оптимальные драйверы: иногда прошивка, загружаемая по умолчанию, нацелена на совместимость, а не на быстродействие. Проверьте, не нужны ли вашим контроллерам хранилища новые драйверы, с помощью диспетчера устройств Windows. А драйверы для NVMe SSD можно найти на сайте производителя: крупные производители, такие как Samsung, Western Digital и Crucial, регулярно выпускают обновления прошивки.

Убедитесь, что NVMe подключен к корректному слоту PCIe

Новенький NVMe SSD даже близко не будет выдавать оптимальную скорость, если не подключить его к правильному слоту в материнской плате. Прежде всего, проверьте, какие типы слотов предлагает ваша плата и убедитесь, что поколение совпадает с вашим SSD. Между PCIe 4.0 и 5.0 достаточно большая разница в скорости, и подключение NVMe 5.0 к 4.0 серьезно ограничивает быстродействие накопителя.

Активируйте TRIM для оптимизации NVMe

TRIM — одна из функций, на которые большинство пользователей не обращают внимания, но она играет ключевую роль в поддержании производительности SSD в долгосрочной перспективе. Дело в том, что NVMe, в отличие от обычных жестких дисков, не могут просто перезаписывать существующие данные — им нужно стирать ячейки, прежде чем записывать новую информацию, а это исчерпывает ресурс накопителя. TRIM позволяет избежать этой проблемы, подсказывая системе, какие блоки данных больше не используются. Активация этой функции поможет продлить срок службы SSD, но имейте в виду, что при включенном TRIM восстановление удаленных файлов будет почти невозможным.

Следите за температурами NVMe во избежание перегрева

NVMe нагреваются гораздо сильнее, чем SATA, и перегрев способен повредить как производительности, так и долговечности накопителя. Как только диск нагреется примерно до 70 градусов Цельсия, быстродействие будет снижено, чтобы предотвратить повреждения. Температура может подскакивать при операциях с крупными файлами, и замедление производительности обычно происходит без предупреждения. Заметили проблемы? Последите за температурами своего SSD и, при необходимости, купите для него теплоотвод.