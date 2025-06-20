Кто состарился благороднее: GTX 1060 6 ГБ сравнили с RX 480 8 ГБ

В одном из выпусков на YouTube-канале "Айда Алекс!" продемонстрировали, как в современных играх в 1080р ведут себя видеокарты GTX 1060 и RX 480.

© Ferra.ru

Для проведения тестов, помимо видеокарты, был взят процессор Ryzen 3 3100 (а для Dota 2, PUBG - Ryzen 5 7600Х).

CS 2 запускалась с высоким пресетом в 1080р. На 1060 игра в целом ощущалась стабильнее, но преимущество у неё в среднем было небольшое: около 8 к/с.

В Dota 2 с максимальными настройками в FHD с RX 480 средняя частота кадров составляла около 80 к/с, а с GTX 1060 - около 60 к/с. С 7600Х положение кардинально поменялось: разница между 480 и 1060 составила 6% по минимальному кадру в пользу 1060. Кроме того, 1060 вновь стала работать стабильнее.

PUBG шла сразу с 7600Х на средних настройках графики. Обе видеокарты выдавали одинаковый FPS.

Atomic Heart запускалась со средним пресетом. 1060 здесь примерно на 10% вырывалась вперёд.

Dead Space тестировалась с низким пресетом, FSR 2 Mode Balanced. В этой игре разница была уже в пользу 480. В самых сложных местах она составляла до 30%.

© Айда Алекс!

© Айда Алекс!

© Айда Алекс!

© Айда Алекс!

Baldur's Gate 3 шла с низкой графикой, честным Full HD. Во время движения 1060 превосходит 480 иногда на 30%.

Игра The Callisto Protocol запускалась со средним пресетом. Здесь вновь лидирует RX 480: она опередила 1060 почти на 30% (90 к/с против 71 к/с).

Need for Speed Heat тестировалась с низким пресетом. Преимущество в ней было у GTX 1060 - примерно на 7%.

В Cybepunk 2077 с низким пресетом и FSR "качество" тоже лучше была 1060. Но всего на 5%: 66 к/с против 62 к/с в среднем.

Resident Evil 4 шла на низких настройках графики, с честным Full HD. Здесь преимущество в FPS 480 иногда доходит до 20%, но стабильнее всё же 1060.

The Last of Us 2 запускалась с низким пресетом, FSR на "производительности". В этой игре интереснее примерно на 13% по минимальному кадру показывает себя 1060, а в реальной производительности эта разница иногда доходит до 15%.

Test Drive Unlimited Solar Crown шла с низкой графикой, FSR "баланс". Здесь вновь RX 480 оказалась лучше, чем 1060, вплоть до 50%. При запуске с 7600Х видеокарта 480 превосходила 1060 уже на 10-20%.

В Alan Wake 2 лидировала 1060. Причём с 7600Х частота кадров с ней временами приближалась к 60 FPS.