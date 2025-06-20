Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2025

Июнь постепенно подходит к концу, а значит, до релиза Death Stranding 2, главной премьеры лета, осталось всего ничего. А пока вы расчищаете расписание и планируете отгулы, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают The Operator: детективную головоломку, где игрок может примерить на себя роль аналитика в бюро расследований. Для того, чтобы распутывать дела, предстоит не только анализировать улики и проверять записи с камер наблюдения, но и помогать агентам в поле, вовремя находя для них нужную информацию. Игру можно бесплатно забрать до 26 июня.

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Replicomica — короткое, но уютное приключение, стилизованное под комикс. Игроку предстоит освоить вымышленную операционную систему LonelyOS и отправиться в путешествие по фрагментам сновидений, попутно решая головоломки под аккомпанемент расслабляющего саундтрека.

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В Steam также вышла демоверсия переиздания ToHeart — культовой визуальной новеллы от японского разработчика AQUAPLUS. Поклонников романтических комедий ждет по-хорошему стереотипная история о юности, беззаботных школьных днях и первой влюбленности. Примечательно, что игра получила не только англоязычный перевод, но и возможность выбрать между старой и новой озвучками.

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Наконец, dotemu, известная каждому знатоку битемапов, опубликовала в Steam демоверсию своего следующего проекта — Absolum. В отличие от предыдущих игр разработчика, на этот раз привычная формула жанра будет разбавлена элементами roguelite: даже в демоверсии дойти до финального босса можно достаточно разными путями, подбирая различные способности и выбирая развилки между уровнями.