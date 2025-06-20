iOS научились запускать на Nintendo Switch

Энтузиаст из соцсети X (Twitter) под ником PatRyk (@Patrosi73) запустил операционную систему iOS на оригинальной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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По словам PatRyk, он потратил два полных дня на то, чтобы запустить полноценную сборку iOS внутри QEMU – эмулятора и виртуализатора с открытым исходным кодом, способного симулировать различные аппаратные архитектуры. В результате ему удалось добиться эмуляции полноценной среды iOS непосредственно на процессоре Nvidia Tegra X1 консоли Switch. Несмотря на, казалось бы, успех, по признанию самого PatRyk, система едва функционирует.

«Я потерял рассудок (и два дня своей жизни на установку этого). Взгляните: самый медленный в мире iPhone! Загрузка занимает более 20 минут, система выдает «kernel panic» после каждого второго действия, а приложения не открываются, поскольку постоянно зависают и вылетают», – описал состояние iOS на Nintendo Switch энтузиаст в своем посте в X.

Тем не менее, сам факт того, что система вообще загружается, уже впечатляет, считают в 9to5Mac. Особенно учитывая, что iOS, как известно, крайне сложно запустить на чем-либо, кроме собственных устройств Apple (или, в лучшем случае, внутри симулятора Xcode на Mac).

Для PatRyk этот проект, похоже, был скорее развлечением и техническим вызовом, чем попыткой создать нечто практичное. Едва ли стоит ожидать выхода полноценно работающей версии iOS для Nintendo Switch.

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