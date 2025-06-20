Представлен мощный аналог Nintendo Switch на Android

Китайский производитель Ayaneo объявил о старте предзаказов на портативные игровые консоли серии Pocket S2. Об этом говорится на сайте бренда.

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Все три модели консоли оснащаются чипом Snapdragon G3 Gen 3 от Qualcomm и 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей, яркостью до 600 нит и расширенным цветовым охватом: 120% sRGB и 90% DCI-P3.

Устройства различаются объемом памяти и аккумулятором. Базовая версия предлагает 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ. Старшие модели поставляются с 16 ГБ ОЗУ и накопителями до 1 ТБ. Емкость аккумулятора также варьируется от 8000 мАч до 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 или 60 Вт в S2 и S2 Pro соответственно.

Устройства работают под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой AYA Home Launcher. Среди прочего отмечается наличие USB-C 3.2 Gen 2, разъема для наушников и слота для карты памяти microSD.

Стартовая цена для ранних покупателей составляет $439 (около 34,4 тыс. руб.).

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