Российская стратегия про военное столкновение РФ и США стала хитом в Steam

В Steam и VK Play состоялся релиз военной стратегии в реальном времени Broken Arrow российской студии Steel Balalaika. Игра разрабатывалась с 2020 года, сообщает портал DTF.

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Broken Arrow погружает геймеров в вооруженное противостояние между Россией и США. Пользователям предлагается пройти сюжетную кампанию из 19 миссий, выступив на стороне одной из сторон конфликта. Игроки берут на себя роль командующего, формируя боевые группы из более чем 300 единиц техники и войск.

Тактическая глубина проекта обеспечивается системой настройки каждого юнита: доступна модификация вооружения, брони и оснащения. В игре представлено шесть классов подразделений — от пехоты и бронетехники до авиации и артиллерийской поддержки.

Кроме основной кампании, Broken Arrow предлагает режим «Схватка» с искусственным интеллектом на 19 картах, а также мультиплеерные сражения в формате «5 на 5». В PvP-составляющей предусмотрены система прогрессии, получение медалей и рейтинг игроков.

Проект поддерживает «Мастерскую Steam», благодаря чему пользователи могут создавать и распространять собственные сценарии с использованием встроенного визуального редактора, включая катсцены и диалоги.

Игра стартовала с положительной динамикой: пик одновременного онлайна в Steam превысил 28 тыс. человек, а пользовательский рейтинг на платформе составил около 75% на основе более 5 тыс. отзывов.

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