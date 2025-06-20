У первых владельцев Switch 2 отваливается левый джойкон

Switch 2 ещё толком не поступила в продажу, а первые пользователи уже жалуются на классическую для Nintendo болезнь — проблемы с джойконами.

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На Reddit появилось видео, где левый контроллер, будучи полностью заряженным и физически подключённым к консоли, попросту не определяется системой.

Пост вскоре удалили, но в комментариях осталась масса свидетельств с аналогичными проблемами. Часть пользователей утверждает, что помогает простая перезагрузка консоли.

Другие вспоминают, что в отдельных странах Nintendo предлагает бесплатный ремонт джойконов — правда, соответствующий пост тоже исчез с платформы.

Судя по всему, Switch 2 не избежала болезней первой ревизии: у оригинальной модели были схожие проблемы с левым джойконом, а также с автономностью и надёжностью конструкции.

Пока сложно судить, насколько масштабна текущая ситуация, но опыт показывает, что первые партии Nintendo-консолей редко бывают безупречными.