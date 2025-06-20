Кроссовер Palworld и Terraria выйдет уже 25 июня

Разработчики выживача Palworld из студии Pocket Pair опубликовали новый трейлер коллаборации с Terraria. Крупное обновление для игры выйдет уже 25 июня, оно будет тесно связано с культовой песочницей.

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Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair. Права на видео принадлежат Pocketpair.

В новом ролике показали, как герои Palworld сталкиваются с Глазом Ктулху и находят знаменитый Терра-меч — и всё это под трек из Terraria. Судя по всему, в апдейте под названием Tides of Terraria добавят не только вышеупомянутые предметы, но и многое другое — разработчики не собираются раскрывать секреты вплоть до релиза.

Вместе с выходом обновления в Palworld также появятся новые палы, оружие, острова и другой контент. Всеми деталями апдейта разработчики поделятся ближе к релизу.