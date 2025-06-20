Российская Team Spirit вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2

Российский состав Team Spirit проиграл первый матч в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025 в США. В четвертьфинале главного турнира по Counter-Strike 2 «драконы» уступили европейской MOUZ — 1:2.

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Первая карта Mirage завершилась лишь после четырёх овертаймов (25-21 за Spirit), затем «мышки» сравняли счёт на Dust II (9-13). Решающий сет на Nuke завершился победой MOUZ — 10-13.

Следующий матч MOUZ сыграет в субботу, 21 июня. Соперником европейской пятёрки станет победитель матча Vitality — NAVI. «Драконы» занимают 5–8-е место по итогам чемпионата.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.